ANP Samsung sluit Note 7's af van internet

AUCKLAND - Het is Samsung menens om de laatste resterende Galaxy Note 7-toestellen ingeleverd te krijgen. Het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf gaat in Nieuw-Zeeland de toestellen zelfs afsluiten van mobiele netwerken. Dat kondigde het bedrijf vrijdag aan.

Door ANP - 4-11-2016, 17:15 (Update 4-11-2016, 17:15)

In een bericht op de eigen website meldt Samsung dat de nieuwe regels op 18 november ingaan. Dan kunnen bezitters van een Note 7 niet meer bellen, sms'en of met internet verbinden. Tot die tijd worden alle klanten twee keer benaderd met extra informatie. Onduidelijk is of Samsung ook in andere landen deze tactiek gaat toepassen.

De Galaxy Note 7 werd dit najaar geïntroduceerd, maar al snel bleken de batterijen te kunnen ontbranden. Samsung stopte met het uitleveren van telefoons en kwam met een aangepast toestel, maar ook dat bleek nog te explosief. Het techbedrijf kwam uiteindelijk met een grote terugroepactie en besloot de telefoons niet meer te verkopen. In veel vliegtuigen waren de toestellen toen al verboden.

Samsung probeert bezitters van de phablets die hun telefoon nog niet inleverden te bewegen dat alsnog te doen. Het bedrijf kwam met inruilbalies op luchthavens en zorgde ervoor dat de telefoons in het wild niet verder dan 60 procent kan worden opgeladen.