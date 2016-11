GoPro verlaagt omzetverwachting

SAN MATEO - GoPro is somber gestemd over het komende feestdagenseizoen. De maker van de bekende vierkante actiecamera's verlaagde mede daardoor donderdag zijn omzetverwachting voor het hele jaar. De prestaties in het derde kwartaal waren daarbij ook veel minder goed van verwacht. GoPro heeft al tijden veel last van de concurrentie van smartphones, die met steeds betere camera's worden uitgerust.

Door ANP - 3-11-2016, 22:00 (Update 3-11-2016, 22:00)

GoPro rekent nu op een omzet van 1,25 miljard dollar tot 1,3 miljard dollar. Eerder mikte de onderneming nog op circa 1,5 miljard dollar aan opbrengsten over het hele jaar. In het derde kwartaal zakten de opbrengsten met 40 procent tot ruim 240 miljoen dollar. Dat was veel slechter dan marktkenners hadden voorzien, evenals de omzetverwachting die GoPro uitsprak voor het belangrijke laatste kwartaal.

Onder de streep resteerde een verlies in het derde kwartaal van 104 miljoen dollar. Topman Nicholas Woodman denkt echter dat GoPro in het komende jaar terug kan keren naar winstgevendheid. De betere prestaties moeten onder andere komen van nieuwe producten als de Karma-drone.

De handel in het aandeel GoPro werd kort voor het sluiten van de Amerikaanse beurs stilgelegd. In de nabeurshandel kelderde GoPro 21 procent.