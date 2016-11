Motorola en Indiegogo helpen ontwikkelaars

ANP Motorola en Indiegogo helpen ontwikkelaars

CHICAGO - Motorola gaat met crowdfundingsplatform Indiegogo in zee. De twee willen samen bedrijfjes helpen die Mods willen ontwikkelen, de modulaire achterkanten voor de Moto Z telefoon.

Door ANP - 3-11-2016, 21:45 (Update 3-11-2016, 21:45)

Motorola kondigde direct met de introductie van de telefoon aan dat er verschillende soorten Mods zouden komen. Zo maakte JBL een achterkant die een grote speaker was en Hasselblad een Mod die van de Moto Z een betere camera maakt.

Via de Moto Mods Developer Contest hoopt Motorola nu ook andere partijen Mods te laten maken. Die wedstrijd duurt tot en met 31 januari. Daarna selecteert een jury finalisten die naar Chicago worden gevlogen om daar met het Moto Mods team hun idee verder uit te werken. Motorola houdt ook een tweetal hackathons: in december in new York en in januari in San Francisco.