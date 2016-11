Melania Trump hekelt pesten via internet

BERWYN - Melania Trump, nog amper te zien geweest aan het front, heeft om haar man Donald te steunen in de race naar het Witte Huis donderdag een toespraak gehouden in Berwyn, Pennsylvania. Ze riep daarin op tot meer beleefdheid op het internet. De beoogde 'first lady' van de Republikeinen zei dat de ,,Amerikaanse cultuur te gemeen en te hard is geworden, vooral tegen kinderen en leraren''. Ze beklaagde zich vooral over het pestgedrag online.

,,Technologie heeft onze wereld veranderd, maar zoals alles met grote invloed heeft dat ook een keerzijde. Kinderen en tieners kunnen kwetsbaar zijn. Het doet pijn wanneer ze voor gek worden gezet of zich minderwaardig gaan voelen door opmerkingen over uiterlijk of intelligentie.''