Google blijft machtsmisbruik ontkennen

ANP Google blijft machtsmisbruik ontkennen

MOUNTAIN VIEW - Google ontkent opnieuw dat het zijn machtspositie heeft misbruikt met zijn dienst Google Shopping. Het Amerikaanse bedrijf schrijft dat in een tweede verweer aan de Europese Commissie. Het onderzoek naar Google Shopping loopt al sinds 2007 na klachten van prijsvergelijkingswebsites.

Door ANP - 3-11-2016, 16:53 (Update 3-11-2016, 16:53)

Google beargumenteert dat de markt gezond is en Google Shopping dus geen belemmering vormt voor concurrentie op de markt. Ook merkt de zoekgigant op dat consumenten op verschillende manieren zoeken en lang niet altijd beginnen bij een prijsvergelijker.

In Duitsland begint zelfs een derde van de mensen een zoektocht naar een product op Amazon om daar de prijzen te vergelijken, terwijl ze daar lang niet altijd iets kopen. Volgens Google had de Europese Commissie juist beargumenteerd dat Amazon geen concurrent is van prijsvergelijkers, maar een klant. Google stelt dat Amazon juist wel vergelijkingsdiensten aanbiedt en veel groter is dan Google op de consumentenmarkt.

Ook in een zaak rond advertentiedienst AdSense heeft Google de Europese Commissie van repliek gediend. De techreus heeft de voorwaarden van die dienst aangepast en hoopt zo aan een straf te ontkomen. In de zaak rond mobiel besturingssysteem Android heeft Google nog tot 11 november de tijd om te reageren. Ook hier wordt het Amerikaanse bedrijf beschuldigd van misbruik van een dominante marktpositie.