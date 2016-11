'Connected toys zo lek als een mandje'

ANP 'Connected toys zo lek als een mandje'

DEN HAAG - Connected toys worden steeds goedkoper en daardoor voor iedereen bereikbaar, maar voor de veiligheid ervan haalt iedereen zijn schouders op. Dat zegt Mary-Jo de Leeuw tegen RTL Nieuws. Ze is de oprichter van het platform Internet of Toys, dat drie jaar lang onderzoek deed. "Iedereen trekt zijn handen er vanaf, dat vind ik heel zorgelijk."

Door ANP - 3-11-2016, 11:01 (Update 3-11-2016, 11:01)

De Leeuw en haar compagnon onderzochten een hele reeks producten en de bijbehorende apps. Denk aan poppen die onthouden wat je zegt en kattenoren die bewegen op basis van je hersenactiviteit. "We vonden privacyissues die echt tenenkrommend waren. Waarom heeft zo’n app toegang nodig tot je contactgegevens? En waarom worden jouw data ter beschikking gesteld aan derden? Het is bovendien helemaal niet duidelijk of je gegevens opgeslagen worden op een veilige plek."

Wat De Leeuw het meest is opgevallen na drie jaar onderzoek en het voeren van talloze gesprekken, is dat niemand zich verantwoordelijk lijkt te voelen voor veiligheids- en privacyproblemen met connected toys. "De Consumentenbond, Autoriteit Persoonsgegevens, ministeries; iedereen zegt: dit is niet mijn werkveld."