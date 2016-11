Qualcomm ziet resultaten stijgen

ANP Qualcomm ziet resultaten stijgen

SAN DIEGO - Het Amerikaanse chipconcern Qualcomm, dat de Nederlandse branchegenoot NXP Semiconductors wil overnemen, heeft in het afgelopen kwartaal meer winst en omzet geboekt. Dat blijkt uit cijfers die het bedrijf woensdag nabeurs publiceerde.

Door ANP - 2-11-2016, 23:19 (Update 2-11-2016, 23:19)

De nettowinst in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar steeg met 51 procent tot 1,6 miljard dollar, terwijl de omzet met 13 procent klom tot 6,2 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Over het gehele boekjaar werd een winst behaald van 5,7 miljard dollar op een omzet van 23,6 miljard dollar.

Vorige week werd bekend dat het Eindhovense NXP akkoord is gegaan met een bod van 47 miljard dollar door Qualcomm. Door de beoogde overname ontstaat een chipbedrijf met een jaaromzet van meer dan 30 miljard dollar. Qualcomm gaf bij het kwartaalbericht aan goed gepositioneerd te zijn voor verdere groei, versneld door de overname van NXP.