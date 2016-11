Gemalto krijgt certificering van GSMA

AMSTERDAM - Digitaal beveiliger Gemalto heeft een beveiligingscertificaat gekregen van de GSM Association (GSMA) voor zijn abonnementsbeheersysteem. Het is naar eigen zeggen de eerste toeleverancier in de branche die deze certificeringsprocedure van de koepelorganisatie heeft doorlopen.

Door ANP - 2-11-2016, 15:09 (Update 2-11-2016, 15:09)

In juni keeg Gemalto ook al een certificaat voor zijn systeem van ingebouwde simkaarten. Met de labels van de GSMA op zak kan Gemalto aan beheerders van netwerken aantonen aan belangrijke beveiligingseisen te voldoen. De systemen worden onder meer gebruikt in slimme auto's en andere internet of things-toepassingen.