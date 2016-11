Verkorten huurtermijn Airbnb 'niet haalbaar'

ANP Verkorten huurtermijn Airbnb 'niet haalbaar'

AMSTERDAM - Mensen die hun woning in Amsterdam verhuren via Airbnb zouden dat in sommige buurten nog maar maximaal dertig dagen per jaar mogen doen, in plaats van zestig dagen, was het plan. Alleen is dat juridisch niet haalbaar. Dat zegt wethouder Ivens van Wonen tegen AT5.

Door ANP - 2-11-2016, 12:25 (Update 2-11-2016, 12:25)

Amsterdam wil de verhuur via sites als Airbnb verder inperken. Daarbij is het plan geopperd om de maximale huurtermijn te verkorten naar dertig dagen, maar Ivens zegt daar geen mogelijkheden voor te zien. "Het zou voor een aantal buurten wel degelijk mooi zijn om terug te gaan. Maar ik moet waarschuwen: juridisch hebben we die mogelijkheden niet", aldus Ivens.

De gemeente onderhandelt momenteel met Airbnb over een nieuwe overeenkomst. Airbnb moet wat Amsterdam betreft 'een partner' worden in de strijd tegen illegale hotels.