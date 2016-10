China presenteert onzichtbare straaljager

PEKING - China heeft dinsdag een nieuw gevechtsvliegtuig gepresenteerd aan het publiek. De Chengdu J-20, alias de Machtige Draak, gebruikt stealth-technologie om vrijwel onzichtbaar te blijven voor de radar. Staatsmedia meldden dat twee J-20's een paar rondjes hebben gevlogen tijdens een show in Zhuhai, in het zuiden van het land.

China begon vijf jaar geleden met de ontwikkeling van een eigen straaljager die moeilijk met radar te detecteren is. Dat was een belangrijk onderdeel van een ambitieus programma om het Chinese leger te moderniseren. President Xi Jinping investeert in technisch geavanceerd materieel. Het aantal militairen wordt juist teruggebracht, van 2,3 miljoen tot 2 miljoen.

Op de luchtvaartshow in Zhuhai was ook het nieuwe militaire transportvliegtuig Y-20 te zien en de CH-5, de grootste drone waarover China beschikt voor aanvalsoperaties. Peking stopt niet alleen veel geld in de luchtmacht, maar ook in de marine. Momenteel bouwt China zijn eerste vliegdekschip van eigen makelij. Peking heeft al een vliegdekschip, maar dat is een tweedehandsje dat van Oekraïne is gekocht.