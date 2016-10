Fisker onthult nieuwe elektrische auto

LOS ANGELES - Tesla heeft er een nieuwe concurrent bij. De Deen Henrik Fisker heeft maandag zijn nieuwe elektrische auto EMotion onthuld met een reeks foto's op Instagram. De EMotion moet 400 mijl, zo'n 640 kilometer, kunnen rijden met een volledig opgeladen batterij. De topsnelheid van de sportief gelijnde wagen ligt op 161 mijl per uur, meer dan 250 kilometer per uur.

Door ANP - 31-10-2016, 23:25 (Update 31-10-2016, 23:25)

Fisker was eerder ontwerper bij onder meer Aston Martin en Tesla en richtte in 2011 al een eigen bedrijf op dat de elektrische Fisker Karma op de markt bracht. Dat bedrijf ging echter in 2013 failliet.

Fisker claimt nieuwe batterijtechnologie te hebben ontwikkeld die zijn bedrijf ook aan andere automakers wil gaan leveren. Daarnaast worden de nieuwe Fiskers geleverd met alle systemen om volledig zelfstandig te kunnen rijden. Die kunnen dan worden aangezet als de techniek ver genoeg gevorderd is. Tesla kondigde onlangs hetzelfde aan.

De Fisker EMotion wordt in 2017 voor het eerst aan het publiek getoond. Dan wordt ook bekendgemaakt wanneer de eerste voertuigen in de verkoop moeten gaan.