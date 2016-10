Randstad koopt moeder van Monsterboard

DIEMEN - Monster Worldwide, het moederbedrijf van vacaturesite Monsterboard, is in handen gekomen van uitzender Randstad. Randstad betaalt omgerekend ongeveer 395 miljoen euro voor zijn branchegenoot.

Door ANP - 31-10-2016, 7:48 (Update 31-10-2016, 7:48)

Randstad heeft binnen de aanmeldingstermijn meer dan de helft van de aandelen verworven. Als dat gebeurt, zeggen de Amerikaanse regels dat de andere beleggers hun aandelen voor dezelfde prijs moeten aanbieden. De verwachting is dat de transactie dinsdag is voltooid. Monster is dan een volledige dochteronderneming van Randstad en verdwijnt van de beurs in New York.

Randstad betaalt 3,40 dollar per aandeel. Monsters grootaandeelhouder MediaNews Group vond dat echter te weinig en had zelf een bod van 3,70 dollar per aandeel neergelegd voor een klein deel van de aandelen Monster.