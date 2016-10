FBI heropent onderzoek naar e-mails Clinton

WASHINGTON - De Amerikaanse FBI heropent het onderzoek naar het e-mailschandaal rond presidentskandidaat Hillary Clinton. Dat schrijft FBI-chef James Comey vrijdag in een brief aan het Congres.

Door ANP - 28-10-2016, 20:35 (Update 28-10-2016, 20:35)

Eerder dit jaar sloot de FBI het onderzoek. Comey schrijft nu dat er in een apart en niet-gerelateerd onderzoek e-mails zijn gevonden die mogelijk betrekking hebben op Clinton. De FBI gaat kijken of de nieuwe e-mails vertrouwelijke informatie bevatten. Comey benadrukt dat nog onduidelijk is of de e-mails relevant zijn en hoelang het onderzoek gaat duren.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat Clinton leidde in de periode waar het e-mailschandaal betrekking op heeft, liet weten alles te zullen doen om mee te werken aan het onderzoek, mocht dat worden gevraagd. ''Maar we hebben op dit moment nog geen verdere details of informatie'', benadrukte een woordvoerder.