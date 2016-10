Zwitsers spoor verkoopt bitcoins

BERN - Treinreizigers in Zwitserland kunnen de kaartautomaten op stations straks ook gebruiken om bitcoins te kopen. Spoorbedrijf SBB gaat daar een proef mee doen. Die begint op 11 november en duurt twee jaar. De SBB liet dat vrijdag weten.

28-10-2016

Volgens het spoorbedrijf zijn er maar weinig manieren om bitcoins te krijgen in Zwitserland, terwijl het land meer dan duizend kaartautomaten op stations telt. Die zijn verspreid over het hele land en werken 24 uur per dag.

Mensen moeten straks met hun smartphone een QR-code op de automaat scannen om zich te identificeren en bij hun wallet te komen. Daarna kunnen ze voor minimaal 20 en maximaal 500 Zwitserse frank aan bitcoins krijgen. Dat is omgerekend 18 tot 460 euro. Vervolgens moeten ze een TAN-code invoeren, net als bij internetbankieren. Het is niet mogelijk om met bitcoins te betalen bij de kaartautomaten.