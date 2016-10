Pen Pineapple Apple Pen in recordboek

LONDEN - Het lied is al een grote hit op YouTube, maar gaat nu ook de recordboeken in. Pen Pineapple Apple Pen van de Japanse kunstenaar Pikotaro, slechts 45 seconden lang, is het kortste lied dat ooit de Amerikaanse hitlijsten heeft gehaald.

Door ANP - 28-10-2016, 16:45 (Update 28-10-2016, 16:47)

Pikotaro kreeg vrijdag in Tokio de officiële erkenning van Guinness World Records, de organisatie achter het beroemde recordboek. ''Zonder de hulp van Justin Bieber zouden er nu maar vier journalisten geweest'', zei hij op de stampvolle persconferentie. Bieber deelde het lied op Twitter, waarna het viraal ging.

Pen Pineapple Apple Pen, afgekort PPAP, kwam binnen op de 77e plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het lied is op YouTube meer dan honderd miljoen keer bekeken. Inmiddels is het filmpje al heel vaak geparodieerd. ''Ik wist niet hoe fijn het voelde om nagedaan te worden'', zei Pikotaro.

Het oude record stond overigens op naam van een Amerikaanse folkgroep, The Womenfolk. Zij haalden in 1964 de hitlijst met een nummer dat een minuut en twee seconden duurde.