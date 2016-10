Uploaden vanaf Pluto duurt een jaar

HOUSTON - In juli 2015 vloog een Amerikaanse ruimtesonde langs Pluto. Hij maakte honderden foto's en verrichtte metingen bij de dwergplaneet en zijn omgeving. Die opnames werden naar de aarde gestuurd. Pas deze week zijn de laatste gegevens aangekomen. In totaal heeft de sonde meer dan 50 gigabit aan informatie verstuurd, aldus de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

28-10-2016

De sonde heet de New Horizons. Hij staat nu op meer dan 5 miljard kilometer afstand van de aarde. De gegevens gaan met de snelheid van het licht naar de aarde, maar zelfs dan duurt het nog meer dan vijf uur voor een foto binnen is.

De New Horizons vloog als eerste sonde ooit langs Pluto. Hij had maar één kans om daar zijn onderzoek te doen, na het bezoek zou hij doorvliegen. Daarom maakte hij eerst zo veel metingen als hij kon. Toen dat klaar was, stuurde hij de belangrijkste uitkomsten. Van september 2015 tot oktober 2016 kwam de rest. ''We hebben onze pot met goud'', laat de NASA weten.

De vluchtleiding gaat nog één keer controleren of alle foto's en metingen binnen zijn. Als dat klopt, worden de twee harde schijven aan boord gewist. Dan is er opslagruimte om de volgende bestemming te onderzoeken. In 2019 komt de sonde langs een rotsblok achter Pluto. Daarna vliegt hij verder. Rond 2047 bereikt hij de rand van ons zonnestelsel. Het is niet bekend of hij dan nog werkt.