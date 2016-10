Verwachting Amazon voor feestdagen valt tegen

ANP Verwachting Amazon voor feestdagen valt tegen

SEATTLE - Internethandelaar Amazon stelde donderdag teleur met zijn omzetverwachting voor het belangrijke laatste kwartaal van het jaar, vanwege de zeer drukke feestdagen. Het aandeel van de e-commercegigant werd in de Amerikaanse nabeurshandel stevig lager gezet.

Door ANP - 27-10-2016, 22:48 (Update 27-10-2016, 22:48)

Amazon voorspelde een omzet tussen 42 miljard dollar en 45,5 miljard dollar. Analisten rekenden in doorsnee op minstens 44,6 miljard dollar aan opbrengsten.

In het afgelopen derde kwartaal zette Amazon een omzet in de boeken van 32,7 miljard dollar. Dat is 29 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De winst kwam uit op 252 miljoen dollar, tegen 79 miljoen dollar vorig jaar. Dat was minder dan door kenners voorzien, onder meer vanwege hogere kosten voor het vervoeren van producten. De winst kreeg een flinke duw door een stevige groei bij Amazon Web Services.