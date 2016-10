Uber gelooft in vliegende auto's

SAN FRANCISCO - Uber denkt dat we in de toekomst met vliegende auto's van a naar b reizen, zoals The Jetsons al in de jaren zestig voorspelden. Op die manier kan de reistijd voor veel tripjes drastisch naar beneden. Dat schrijft het taxi-bedrijf in een white paper dat het donderdag publiceerde.

Door ANP - 27-10-2016, 15:35 (Update 27-10-2016, 15:35)

Uber ziet de VTOL-voertuigen, kort voor Vertical Take-off and Landing, binnen tien jaar ons leven makkelijker maken. De kleine vliegtuigen moeten elektrisch aangedreven zijn en kunnen opstijgen van bestaande helikopterplatformen en de daken van parkeergarages. Ze moeten stil zijn en op den duur goedkoper worden dan het bezit van een auto.

Verschillende bedrijven zijn al bezig met de ontwikkeling van VTOL-vliegtuigen. De vliegtuigjes moeten echter toegelaten worden tot het luchtruim door luchtvaartautoriteiten, de capaciteit en laadsnelheid van batterijen moet nog omhoog en de vliegtuigjes moeten efficiënter worden. Ook moet er een vorm van luchtverkeersleidingssystemen worden ontwikkeld die de drukte van honderden kleine vliegtuigjes per stad aankan, merkt Uber op.

Het bedrijf wil eraan werken om alle barrières die de succesvolle introductie van VTOLs in de weg staat op te heffen.