Draadloze oordopjes Apple komen later

CUPERTINO - De draadloze oordopjes die Apple samen met de iPhone 7 presenteerde worden deze maand toch niet geleverd. Dat heeft een woordvoerster van Apple woensdag gezegd tegen persbureau Bloomberg. Wat de oorzaak van de vertraging is en wanneer de koptelefoon dan wel wordt geleverd, is niet bekend.

Door ANP - 26-10-2016, 22:35 (Update 26-10-2016, 22:35)

De iPhone 7 is niet meer voorzien van een standaardkoptelefoonaansluiting. In plaats daarvan werden de draadloze oordoppen, de AirPods, geïntroduceerd. Apple noemde het destijds de start van een nieuwe 'draadloze toekomst' voor Apple. Die toekomst laat dus nog even op zich wachten. "We gaan geen producten leveren voordat ze klaar zijn en we hebben meer tijd nodig voordat de oordopjes klaar zijn voor onze klanten", laat de woordvoerster van Apple weten.