Update Windows 10 richt zich op VR en AR

NEW YORK - De nieuwe versie van Windows 10 gaat zich vooral richten op het toegankelijk maken van virtual reality, augmented reality en 3D. Microsoft toonde woensdag op een event in New York de verbeteringen voor Windows 10 die dit voorjaar beschikbaar komen.

Door ANP - 26-10-2016, 19:43 (Update 26-10-2016, 19:43)

De update, die de naam Creators Update draagt, is gratis voor gebruikers van Windows 10. Volgens Microsoft vloeien daarin de virtuele en de echte wereld steeds meer in elkaar over en ontstaat er een 'mixed reality'. Zo is het mogelijk om een soort 'scan' te maken van objecten in de echte wereld, die vervolgens in de virtuele wereld bewerkt of gebruikt kunnen worden. In de presentatie werd een voorproefje gegeven van Paint 3D. Ook het Office-pakket kan van de 3D-mogelijkheden profiteren.

Om de ideeën van Microsoft echt vorm te geven, worden er door partners zoals Asus en Lenovo nieuwe headsets ontwikkeld die vanaf 299 dollar moeten gaan kosten. De headsets krijgen 360 graden zicht.

Ook het gamingplatform van Microsoft, XBox Live, krijgt een update. Het wordt eenvoudig om livevideo's van gameplay te maken en gebruikers kunnen met een paar klikken zelf allerlei toernooien opzetten. Ook krijgt de XBox One S ondersteuning voor Dolby Atmos-geluid.