ANP Update voor Surface Book van Microsoft

NEW YORK - Microsoft heeft de Surface Book, de kruising tussen een laptop en een tablet, een update gegeven. De update werd bekendgemaakt op een speciaal event in New York.

Door ANP - 26-10-2016, 19:17 (Update 26-10-2016, 19:17)

De batterij gaat langer mee. Op een acculading kan de Surface Book nu zestien uur mee. Ook zijn de grafische prestaties verbeterd. Volgens het technologiebedrijf uit Redmond was dat vooral op verzoek van mensen die spelletjes op hun laptop spelen. Ze wilden krachtiger videoprestaties.

Microsoft heeft ook de processor een upgrade gegeven. De Surface Book heeft nu een Intel Core i7 aan boord.

De Surface Book is te koop vanaf 1499 dollar en levering vindt vanaf november plaats. Bestellingen kunnen per direct worden geplaatst.