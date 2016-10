Microsoft presenteert Surface Studio

NEW YORK - Microsoft heeft woensdag op een speciaal event in New York een nieuw apparaat gepresenteerd: de Surface Studio. Het apparaat kan van all-in-one computer veranderen in een soort tablet die met speciale accessoires bediend kan worden.

Door ANP - 26-10-2016, 19:06 (Update 26-10-2016, 19:06)

De Surface Studio bestaat uit een scherm van 12,5 millimeter dik, een speciaal scharnier en een voet. Het scharnier zorgt ervoor dat het scherm eenvoudig kan worden gekanteld en gebruikt als een tablet. De Surface Dial is een soort grote knop die lijkt op een hockeypuck. Die kan zowel naast het scherm als op het scherm worden gebruikt. Naast het scherm kan ermee door documenten worden gescrold of kan de helderheid van het scherm worden aangepast. Op het scherm kan de knop gebruikt worden om bijvoorbeeld in een tekenprogramma een andere kleur of een ander penseel te selecteren.

Het scherm is 28 inch groot en toont 13,5 miljoen pixels. De verhouding van het scherm wijkt af van wat gebruikelijk is: 3:2. Dit heeft vermoedelijk te maken met het feit dat Microsoft zich met dit apparaat vooral richt op creatievelingen.

De Surface Studio is per direct te bestellen. Een klein aantal wordt nog voor de feestdagen geleverd. Aan het nieuwe apparaat hangt een prijskaartje van 2999 dollar.