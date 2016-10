Apple 'lekt' per ongeluk nieuwe MacBook Pro

CUPERTINO - Het lijkt erop dat Apple per ongeluk al heeft laten uitlekken wat de aankondiging is die het bedrijf aanstaande donderdag wil doen. Op een verborgen afbeelding, die onderdeel was van een update van het besturingssysteem, is een nieuwe MacBook Pro te zien met een speciaal display boven het toetsenbord.

Door ANP - 25-10-2016, 22:23 (Update 25-10-2016, 22:23)

Het display boven het toetsenbord vervangt de functietoetsen en het lijkt erop dat het, omdat het een OLED-schermpje is, aangepast kan worden aan datgene waar de gebruiker mee bezig is. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van een rekening via Apples betaalsysteem Apple Pay. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat een fysieke Escape-toets ontbreekt.

Verdere details zijn niet op de afbeelding te zien, maar er gaan geruchten dat de MacBook Pro wordt uitgerust met de nieuwe USB-C-aansluiting en voorzien wordt van een nieuwe generatie processoren.