Rus aangeklaagd voor hacken LinkedIn

ANP Rus aangeklaagd voor hacken LinkedIn

OAKLAND - In de Verenigde Staten heeft een federale jury donderdag een Russische man aangeklaagd voor het hacken van servers van LinkedIn in 2012. Dat meldde het Amerikaanse ministerie van Justitie vrijdag.

Door ANP - 22-10-2016, 0:45 (Update 22-10-2016, 0:45)

Yevgeniy Nikoelin zit momenteel vast in Praag, waar hij op 5 oktober werd gearresteerd. De VS hebben de Tsjechische autoriteiten om uitlevering van de hacker gevraagd. Het is nog niet duidelijk wanneer de Tsjechische justitie over het uitleveringsverzoek beslist.