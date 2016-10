WikiLeaks: stop cyberaanval

ANP WikiLeaks: stop cyberaanval

LONDEN - WikiLeaks heeft zijn aanhangers opgeroepen om op te houden met de cyberaanval tegen de Verenigde Staten. ''Assange leeft nog, WikiLeaks publiceert nog. We vragen aanhangers om te stoppen met het platleggen van het Amerikaanse internet. Jullie punt is gemaakt'', schrijft de site op zijn Twitter-account.

Door ANP - 22-10-2016, 0:13 (Update 22-10-2016, 0:13)

Het is niet duidelijk waarom WikiLeaks benadrukt dat zijn oprichter Julian Assange nog leeft. Op alternatieve sites wordt wel al een paar dagen gespeculeerd dat hij is overleden. Assange houdt zich al jaren schuil in de ambassade van Ecuador in Londen, omdat hij bang is dat hij wordt opgepakt en uitgeleverd aan de VS. Eerder vrijdag publiceerde WikiLeaks een foto van bewapende agenten die buiten het ambassadegebouw zouden staan. WikiLeaks heeft de afgelopen jaren veel geheime Amerikaanse documenten naar buiten gebracht.

Het internet in de Verenigde Staten is vrijdag ontregeld door een DDoS-aanval op het bedrijf Dyn. Veel sites zijn onbereikbaar geworden. Het is niet bekend wie er achter zitten en wat het motief is.