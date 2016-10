Steeds meer sites plat door DDoS-aanval VS

ANP Steeds meer sites plat door DDoS-aanval VS

WASHINGTON - Door de dubbele cyberaanval op DNS-provider Dyn in de Verenigde Staten zijn steeds meer websites onbereikbaar. Techmedia houden vrijdag overzichten bij van de getroffen sites. In Nederland is buienradar.nl daardoor onbereikbaar.

Door ANP - 21-10-2016, 21:54 (Update 21-10-2016, 21:54)

De eerste aanval op Dyn begon rond 13.10 uur Nederlandse tijd en was rond 15.20 uur verholpen. Sites als Twitter, Amazon, CNN en Airbnb laadden langzaam of helemaal niet. Ook diensten als Netflix, Spotify, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Yelp, de Urban Dictionary en Github hadden er last van. Om 17.52 uur kregen de systemen van Dyn een tweede aanval te verwerken.

Ook PayPal, Imgur, Wired, NHL.com, Wikia, de New York Times, de Wall Street Journal, Fox News, Xbox.com, het PlayStation Network en de BBC zijn voor de Amerikanen steeds moeilijker te bereiken. Mogelijk is ook Amazon getroffen.

De eerste aanval was vooral in de oostkust van de Verenigde Staten te merken. Inmiddels voelen ook Californië, Seattle en Texas de gevolgen, meldt DownDetector.com. Europa lijkt de dans redelijk te ontspringen.

Ruggengraat

Bedrijven als Dyn zorgen ervoor dat een url overeenkomt met het IP-adres dat erbij hoort. Anders gezegd: ze brengen mensen die een url intikken naar de juiste website. Zulke bedrijven vormen de ruggengraat van het internet. Als hackers zo'n bedrijf aanvallen, kunnen ze veel websites tegelijk platleggen. Dat is effectiever dan een enkele website DDoS'en.

Volgens veiligheidsdeskundige Bruce Schneier zien deze cruciale bedrijven de laatste tijd meer DDoS-aanvallen. ''Deze aanvallen zijn aanzienlijk groter dan we gewend waren. Ze duren langer. Ze zijn verfijnder. En het lijkt op aftasten'', schreef hij onlangs op zijn weblog. Volgens Schneier zoeken ze het punt waarop een systeem bezwijkt en voeren ze de druk net zo lang op tot ze dat punt gevonden hebben.

Testen

Het is niet bekend wie achter de aanval van vrijdag zitten en het is de vraag of dat ooit duidelijk wordt. ''We weten niet wie dit doen, maar het zou een groot land kunnen zijn. China of Rusland is mijn eerste gok'', vermoedt Schneier.