Tweede DDoS-aanval op Dyn

ANP Tweede DDoS-aanval op Dyn

WASHINGTON - Hackers hebben vrijdagmiddag weer een DDoS-aanval uitgevoerd op het Amerikaanse bedrijf Dyn. Eerder op de dag gebeurde dat ook al. Toen waren veel sites onbereikbaar voor mensen in het oosten van de Verenigde Staten.

Door ANP - 21-10-2016, 19:17 (Update 21-10-2016, 19:17)

De eerste aanval begon rond 13.10 uur Nederlandse tijd en was rond 15.20 uur verholpen. Sites als Twitter, Amazon, CNN en Airbnb laadden langzaam of helemaal niet. Ook diensten als Netflix, Spotify, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Yelp, de Urban Dictionary en Github hadden er last van. Om 17.52 uur kregen de systemen van Dyn een tweede aanval te verwerken.

Dyn is een DNS-provider. Die zorgt ervoor dat mensen die de url van een onderneming intypen, uitkomen op de juiste server en dus de juiste site te zien krijgen. Als de DNS-provider van bijvoorbeeld Twitter platligt, worden mensen niet naar Twitter geleid wanneer ze twitter.com intypen, maar krijgen ze een foutmelding. Met een aanval op zo'n provider kunnen hackers veel sites tegelijk platleggen.

Het is niet bekend wie er achter de aanval zitten. De Amerikaanse autoriteiten doen onderzoek.