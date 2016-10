Unicode bespreekt borstvoedingsemoji

ANP Unicode bespreekt borstvoedingsemoji

MOUNTAIN VIEW - Er komt mogelijk volgend jaar een borstvoedingsemoji. Dat is een van de voorgestelde nieuwe emoji's die half november door het Unicode Consortium wordt besproken, maakte de organisatie bekend in een blogpost. In de emoji wordt een vrouw getoond met een baby aan haar borst. Ook een zeemeermin, een mediterend persoon, een bergbeklimmer, een amandel, een kokosnoot en een taart staan op de nominatie.

Door ANP - 21-10-2016, 14:38 (Update 21-10-2016, 14:38)

Als de emoji's tijdens de volgende vergadering worden goedgekeurd, worden ze aan versie 10.0 van de Unicode toegevoegd. Die komt in de zomer van volgend jaar beschikbaar, maar de emoji's volgen soms nog later in de verschillende besturingssystemen van mobiele telefoons.

Er zijn al eerder vijf andere emoji's bekendgemaakt die in Unicode 10.0 worden toegevoegd. Een gelukskoekje, een dumpling, een doosje voor Chinees afhaaleten naar Amerikaans model, eetstokjes en een gezicht met een opgetrokken wenkbrauw zijn al toegelaten. Ook een slee, een curlingsteen en een oranje hart maken hun opwachting.