Achteraf betalen in webwinkel rukt op

EDE - Digitaal achteraf betalen bij online winkelen is bezig aan een opmars. Hoewel verreweg de meeste mensen in Nederland afrekenen met iDEAL, betalen steeds meer shoppers met een 'digitale acceptgiro' van AfterPay of Klarna. Dat meldt brancheorganisatie Thuiswinkel.org donderdag op basis van onderzoek door GfK.

Door ANP - 20-10-2016, 10:59 (Update 20-10-2016, 10:59)

Diensten als AfterPay en Klarna sturen na levering van de aankoop een rekening per e-mail. Vooral in onlinekleding- en -schoenenwinkels winnen ze terrein, omdat het klanten in staat stelt alleen te betalen voor kleren die passen en in de smaak vallen en de rest terug te sturen.

Van de ruim 81 miljoen onlineaankopen die Nederlanders in het eerste halfjaar van 2016 deden, zijn er zo'n 45 miljoen afgerekend met iDEAL. Dat is een toename van 21 procent, maar omdat de markt als geheel ook met 21 procent groeide, bleef het marktaandeel van iDEAL gelijk op 56 procent.

Het aantal aankopen met AfterPay steeg met 60 procent naar 2,2 miljoen. Daarmee verovert die dienst een marktaandeel van 3 procent. Het aandeel van traditionele acceptgiro's daalde van 4 naar 3 procent. De rest van de betalingen gaat onder meer met creditcards en PayPal.