ANP Verlies Tele2 door afschrijving Nederland

STOCKHOLM - Tele2 heeft in het derde kwartaal dieprode cijfers geschreven. Het Zweedse telecomconcern moest flink afschrijven op zijn activiteiten in Nederland. Wel wist Tele2 zijn Nederlandse omzet uit te breiden. Dat kwam onder meer door toegenomen verkopen en een grotere klantenaanwas.

Door ANP - 20-10-2016, 7:44 (Update 20-10-2016, 7:44)

Onder de streep kwam Tele2 bijna 2,3 miljard kroon tekort, omgerekend een kleine 234 miljoen euro. De afschrijving in Nederland bedroeg 2,5 miljard kroon. In dezelfde periode vorig jaar werd nog 397 miljoen kroon winst in de boeken geschreven. De omzet steeg met 3 procent tot bijna 7 miljard kroon.