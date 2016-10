Nieuw event Apple op 27 oktober

CUPERTINO - Apple houdt volgende week donderdag, op 27 oktober, weer een event. De uitnodigingen daarvoor zijn woensdag verstuurd. ''Hello again'' is dit keer het motto. Apple houdt de aankondiging elke keer bewust vaag.

Door ANP - 19-10-2016, 22:58 (Update 19-10-2016, 22:58)

Volgens de geruchtenmachine zal Apple een nieuwe MacBook Pro en MacBook Air onthullen. De laatste grote update van de Pro was vier jaar geleden.

Op het vorige event, ongeveer anderhalve maand geleden, onthulde Apple de iPhone 7 en 7 Plus.