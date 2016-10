Sekswerkers boos op politie om Facebookbericht

ANP Sekswerkers boos op politie om Facebookbericht

AMSTERDAM - Proud, de belangenvereniging voor sekswerkers, is boos op de politie Amsterdam vanwege een bericht op Facebook. De organisatie leest in een interview met de teamleider van het Amsterdamse team Mensenhandel een gevaarlijke belediging van prostituees.

Door ANP - 19-10-2016, 15:43 (Update 19-10-2016, 15:43)

''Hoe stellig sommige slachtoffers ook volhouden dat ze uit vrije wil seks voor geld hebben, de collega’s van team Mensenhandel weten wel beter. Armoede, misbruik, loverboys: er is altijd een achterliggende aanleiding te vinden. Echt 'vrijwillig' is het nooit'', valt te lezen in het bericht op de Facebookpagina van de politie.

Voorzitter Yvette Luhrs diende woensdagochtend een klacht in bij de politie in de hoofdstad en eist dat het bericht wordt verwijderd. ''Stellen dat niemand vrijwillig sekswerk verricht, is ronduit beledigend. Daarnaast draagt het versterken van dit soort stigma's bij aan meer geweld tegen sekswerkers.''

De politie ziet vooralsnog geen reden het interview, dat is geplaatst naar aanleiding van de Europese Dag tegen Mensenhandel, te verwijderen. ''De opmerking dat het nooit vrijwillig is, slaat op slachtoffers van mensenhandel, niet op prostituees in het algemeen", merkt een woordvoerder op.