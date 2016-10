Tsjechen pakken Russische hacker

PRAAG - De Tsjechische politie heeft in een hotel in Praag een Russische hacker gearresteerd. De man was bezig met aanvallen op computerdoelen in de Verenigde Staten.

Door ANP - 19-10-2016, 15:39 (Update 19-10-2016, 15:39)

De VS hebben direct om uitlevering van de man gevraagd. Tegen de hacker liep via Interpol al een tijdje een internationaal arrestatiebevel, zo deelden de Tsjechische autoriteiten woensdag mee.

De Amerikanen beschuldigden onlangs Rusland ervan via aanvallen van hackers de verkiezingscampagne voor het presidentschap te beïnvloeden. Rusland ontkende dat ten stelligste. Praag wilde woensdag niet ingaan op de vraag of de aanhouding hiermee te maken heeft.

Het is nog niet bekend wanneer de Tsjechische justitie over het uitleveringsverzoek beslist.