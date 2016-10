Android in bedrijven groter dan iOS

BREDA - Android als besturingssysteem is in voor het eerst groter in het Nederlandse bedrijfsleven dan Apples besturingssysteem iOS. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeker Computer Profile. Android had afgelopen augustus 41 procent van de markt in handen, 3 procent meer dan een jaar eerder. Apples iOS zakte juist van 40 naar 38 procent.

Door ANP - 19-10-2016, 11:00 (Update 19-10-2016, 11:00)

Opvallend is wel dat iOS bij meer bedrijven in gebruik is. Zo'n driekwart van de bedrijven heeft een of meerdere toestellen van Apple in gebruik. Android-telefoons worden door 55 procent van de bedrijven verstrekt. Het aantal verstrekte Android-toestellen per bedrijfslocatie is echter groter.

Achter de twee grote spelers is Microsoft Windows de nummer drie. Maar liefst 17 procent van de smartphones bij bedrijven draait op dat besturingssysteem, hoewel Microsoft de telefoonmarkt lijkt te hebben opgegeven. Blackberry heeft nog 3 procent van de markt in handen en Symbian zakte van 1 naar 0 procent.

Apples iPhone is nog wel de meest gebruikte smartphone in het bedrijfsleven met een marktaandeel van 37,8 procent. Samsung volgt met 30,9 procent en Nokia/Microsoft leverde 16,7 procent van de zakelijke smartphones.