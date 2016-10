Chinese astronauten bereiken ruimtelab

SHANGHAI - Het Chinese ruimteschip Shenzhou 11 heeft succesvol aangelegd aan het Chinese ruimtelaboratorium Tiangong 2. De twee astronauten die Shenzou 11 vervoerde, zijn inmiddels het ruimtelab ingegaan. Dat meldt het Chinese persbureau Xinhua woensdag.

Door ANP - 19-10-2016, 5:09 (Update 19-10-2016, 5:09)

Het ruimteschip Shenzhou 11 was maandag vertrokken van een lanceerplaats in het noorden van China. De twee astronauten zullen dertig dagen in het ruimtestation blijven en zijn inclusief de drie reisdagen 33 dagen in de ruimte. Daarmee maken ze deel uit van de langstdurende Chinese ruimtemissie tot dusver.

China heeft benadrukt dat het ruimteprogramma vredelievende doeleinden heeft. In Shenzhou 11 zijn ook drie experimenten van studenten uit Hong Kong meegenomen, waaronder een met zijderupsen in de ruimte.