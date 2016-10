Yahoo nog 'bezig' met deal Verizon

SUNNYVALE - Yahoo is nog steeds 'bezig' met het voorbereiden van de integratie van de onderneming binnen telecomconcern Verizon. Dat meldde topvrouw Marissa Mayer dinsdag in een toelichting op de kwartaalresultaten.

Door ANP - 18-10-2016, 23:18 (Update 18-10-2016, 23:18)

De miljardendeal, die het einde betekent van de naam van het ooit zo toonaangevende Yahoo, werd in de zomer aangekondigd. Later kwam echter aan het licht dat bij een cyberaanval bij Yahoo in 2014 persoonlijke gegevens van meer dan 500 miljoen gebruikers zijn gestolen. Dat zorgde direct voor speculaties dat de deal alsnog zou kunnen afketsen.

Yahoo deed in het derde kwartaal overigens best goede zaken. De onderneming slaagde erin om zijn omzet op te voeren tot 1,3 miljard dollar, van 1,2 miljard dollar een jaar eerder. De nettowinst kwam daarbij meer dan twee keer zo hoog uit, op 163 miljoen dollar. Het aandeel Yahoo koerste in de nabeurshandel nagenoeg onveranderd.