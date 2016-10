Apple trekt stekker uit oude USB-aansluiting

ANP Apple trekt stekker uit oude USB-aansluiting

TOKIO - Apple lijkt nog deze maand met nieuwe laptops te komen. Volgens het doorgaans betrouwbare MacOtakara worden de MacBook Pro en de MacBook Air vernieuwd. De misschien wel belangrijkste verandering betreft het ontbreken van een USB-A-aansluiting. Apple gaat de 'oude' aansluitingen vervangen voor het nieuwe USB-C.

Door ANP - 18-10-2016, 16:39 (Update 18-10-2016, 16:39)

Naast USB-A moeten ook Apples eigen MagSafe-oplaadpoort, het SD-kaart-sleufje en de HDMI-aansluiting het ontgelden. In de afgelopen jaar vernieuwde MacBook Pro zijn de volgens Apple verouderde poorten al weggelaten en de Japanse website schrijft dat Apple die ontwikkeling nu doortrekt naar de Air-lijn. Het grote verschil met de nu te verkrijgen MacBook Pro is dat er meerdere USB C-poorten op de nieuwe Macs komen. Zo wordt gesuggereerd dat de nieuwe Pro er vier krijgt. De huidige MacBook Pro heeft slechts één USB-C poort en dat leverde het bedrijf de nodige kritiek op.

Andere nieuwe snufjes in de MacBook Pro en de MacBook Air zijn een OLED-scherm op de plek waar nu de functietoetsen op het toetsenbord zitten en ondersteuning voor de TouchID-vingerafdrukscanner die ook in de iPhone en iPads te vinden is.

Het is niet duidelijk of Apple een apart event gaat houden voor de nieuwe Macs, maar aangezien oktober al voor de helft gepasseerd is, lijkt dat onwaarschijnlijk.