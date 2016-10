Taalexamen voor Uber-chauffeurs Londen

LONDEN - Wie voor Uber een taxi wil besturen in Londen, moet eerst een taaltest afleggen om te laten zien dat hij of zij goed genoeg Engels spreekt. Alleen dan krijgen de chauffeurs een taxivergunning. De regel gaat op 1 april volgend jaar in, meldt Transport for London. De organisatie regelt al het verkeer en vervoer in de Britse hoofdstad.

Door ANP - 18-10-2016, 14:35 (Update 18-10-2016, 14:35)

De regel heeft gevolgen voor de taxidiensten UberX en UberBLACK. Uber heeft meer dan 30.000 bestuurders in de Britse hoofdstad.

Londen wil de traditionele taxi's, de black cabs, beschermen. Die chauffeurs moeten aan strengere eisen voldoen dan Uber-bestuurders. Zo moeten 'cabbies' de volledige plattegrond van de miljoenenstad uit hun hoofd kennen. Dat wordt getest met The Knowledge, waarbij ze meteen moeten kunnen zeggen wat de beste route is naar het opgegeven adres. Uber gebruikt daar navigatiesystemen voor.

Londen eiste aanvankelijk dat alleen chauffeurs uit niet-Engelstalige landen een taaltest zouden doen. Uber vond dat discriminatie en dreigde met een rechtszaak. Londen heeft nu besloten dat iedere chauffeur moet laten zien het Engels te beheersen.