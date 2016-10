Site helpt 2500 gedupeerden computerchantage

DRIEBERGEN - Het Nederlandse project No More Ransom tegen computercriminaliteit heeft in de eerste twee maanden na de lancering al 2500 mensen geholpen. De slachtoffers bespaarden in totaal 1,35 miljoen euro, maakte de Nederlandse politie maandag bekend.

Door ANP - 17-10-2016, 12:40 (Update 17-10-2016, 12:40)

No More Ransom biedt internetters hulp als ze slachtoffer zijn geworden van hackers die bestanden gijzelen en losgeld vragen. Het is een project van de Nederlandse politie, Europol, Intel Security en Kaspersky Lab.

Op de internetsite nomoreransom.org worden nu vijf hulpprogramma's geboden tegen bekende technieken om bestanden of computers te versleutelen. Steeds meer landen sluiten zich bij het initiatief aan. Nieuwe leden zijn Bosnië, Bulgarije, Colombia, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Portugal, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

,,Het initiatief heeft aangetoond dat een gecoördineerde aanpak door alle relevante partners kan resulteren in aanzienlijke successen in de strijd tegen deze vorm van criminaliteit. Alle politiekorpsen worden van harte aangemoedigd om zich bij deze strijd aan te sluiten'', reageerde hoofd Steven Wilson van het European Cybercrime Centre maandag.