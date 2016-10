Tesla-baas onthult plannen met zonnepanelen

PALO ALTO - Tesla Motors is van plan te gaan samenwerken met Panasonic bij het bouwen van zonnepanelen. Dat heeft topman Elon Musk van de maker van elektrische auto's laten weten. Tesla werkt ook op andere terreinen al samen met het Japans elektronicaconcern.

Met de onthulling van het plan wil Musk aandeelhouders overtuigen om in te stemmen met Tesla's overname van zonnepanelenmaker SolarCity. Musk is directeur van Tesla en tevens voorzitter bij SolarCity. De geboren Zuid-Afrikaan ziet veel synergievoordelen tussen de beide bedrijven, maar een aantal aandeelhouders ligt dwars.

Elon Musk hoopt 28 oktober een nieuw zonnedak te kunnen presenteren. De geïntegreerde oplossing bestaat volgens de ondernemer uit zonnepanelen van SolarCity, een Tesla Powerwall 2.0 batterij en een Tesla lader.

Met Tesla's inlijving van SolarCity is een bedrag gemoeid van 2,6 miljard dollar, waarmee het de grootste overeenkomst in de historie van de zonnepanelenindustrie zou zijn. De aandeelhouders van beide bedrijven mogen op 17 november stemmen over de voorgenomen deal.