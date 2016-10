Poetin: Amerika erkent cyberspionage

ANP Poetin: Amerika erkent cyberspionage

GOA - Dat de Verenigde Staten dreigen met cyberaanvallen tegen Rusland, is alleen maar een bevestiging dat Washington aan cyberspionage doet. De Russische president Vladimir Poetin heeft dat zondag gezegd tijdens een bezoek aan India.

Door ANP - 16-10-2016, 17:11 (Update 16-10-2016, 17:11)

De zender NBC News meldde vrijdag op basis van bronnen binnen de inlichtingendiensten dat Washington nadenkt over een grote cyberaanval op Rusland. Het Witte Huis zou de CIA hebben gevraagd om een plan op te stellen. Dat moet een vergelding zijn voor Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In een interview zei vicepresident Joe Biden dat ''we een boodschap sturen'' aan Poetin ''op een moment dat wij bepalen, onder de omstandigheden die de grootste impact zullen hebben''.

Poetin zei daar zondag over: ''Je kunt van alles verwachten van onze Amerikaanse vrienden. Maar heeft hij iets nieuws gezegd? Weten we niet al dat Amerikaanse diensten iedereen bespioneren en afluisteren? Het enige nieuwe is dat de Verenigde Staten voor het eerst hebben erkend dat ze dit zelf doen.''