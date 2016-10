Thaise providers: meld belediging koning

ANP Thaise providers: meld belediging koning

BANGKOK - De belangrijkste internetproviders in Thailand hebben hun klanten opgeroepen om Facebook en YouTube in de gaten te houden. Als ze daar iets zien dat beledigend is voor het koningshuis, moeten ze een url of een screenshot doorgeven aan de autoriteiten, meldt persbureau Reuters. Thailand is in rouw na de dood van koning Bhumibol Adulyadej, die sinds 1946 regeerde.

Door ANP - 16-10-2016, 12:45 (Update 16-10-2016, 12:45)

De providers hebben de oproep via een chat-app en op hun Facebook-pagina's doorgegeven aan hun klanten. De bedrijven zijn zelf wettelijk verplicht om ongepaste content te blokkeren. Als ze dan niet doen, kunnen ze zelf vervolgd worden.

Wetten

Thailand heeft heel strenge wetten over majesteitsschennis. Mensen die te ver gaan, kunnen minstens drie en maximaal vijftien jaar celstraf krijgen, en het is niet moeilijk om in Thailand te ver te gaan. Zo zijn mensen vervolgd omdat ze grappen maakten over de hond van de koning. Zelfs het liken van een artikel over zo'n rechtszaak kan al worden gezien als belediging van het koningshuis.