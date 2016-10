Amazon huurt meer kerstkrachten in

SEATTLE - Amazon verwacht dit jaar meer dan 120.000 tijdelijke krachten in te huren in de VS om de drukte van de kerstperiode af te handelen. Dat meldde het Amerikaanse internetwinkelbedrijf donderdag.

Door ANP - 13-10-2016, 14:28 (Update 13-10-2016, 14:28)

Vorig jaar had Amazon ongeveer 100.000 tijdelijke werknemers nodig om alle kerstcadeaus op tijd te versturen. Ruim 14.000 van die uitzendkrachten kregen uiteindelijk een vaste baan bij het bedrijf. Amazon verwacht dat aantal dit jaar ook op te kunnen voeren.