Google verbetert foto-app

MOUNTAIN VIEW - Google heeft zijn fotodienst Google Photos een update gegeven. De app gaat in de nieuwe versie automatisch gedraaide foto's rechtzetten en uit video's gif-animaties maken. Dat heeft de techgigant donderdag in een blogpost aangekondigd.

Door ANP - 13-10-2016, 9:43

Gebruikers krijgen straks een melding als foto's gedraaid zijn opgeslagen en kunnen die met een druk op de knop kantelen. Ook genereert het animaties uit video's. Voorwaarde is dat er wel enige activiteit te bespeuren is, zoals een sprong in het zwembad of een schattige glimlach. De gifjes kunnen vervolgens makkelijk worden gedeeld.

Google Photos krijgt verder een optie voor gezichtsherkenning. De app categoriseert daarmee automatisch foto's van mensen of stelletjes die vaak terugkeren.