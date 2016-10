'Delftse hacker moet jaren de cel in'

ROTTERDAM - Een 28-jarige man uit Delft zou drie jaar en zes maanden de cel in moeten, vindt het Openbaar Ministerie. Hij wordt ervan verdacht malware naar bedrijven te hebben gestuurd. Zo wist hij de computers daar binnen te dringen. Vervolgens zou hij ervoor hebben gezorgd dat banken geld overmaakten naar zijn rekeningen. Volgens de aanklager had hij digitale overschrijvingsformulieren vervalst.

Door ANP - 12-10-2016, 17:43 (Update 12-10-2016, 17:43)

De man, een Pool, staat terecht in Rotterdam en hoorde daar woensdag de eis van het OM. De man was in maart vorig jaar opgepakt. In zijn woning had hij twee Remote Access Tools openstaan. Die waren samen met honderd geïnfecteerde computers verbonden.

De rechtbank doet op 26 oktober uitspraak.