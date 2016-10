'Skimming bij 250 Nederlandse webshops'

ANP 'Skimming bij 250 Nederlandse webshops'

AMSTERDAM - Bij ruim 250 Nederlandse webwinkels wordt online geskimd. Dat stelt de Nederlandse beveiligingsonderzoeker Willem de Groot althans. Bij online-skimming worden creditcardgegevens gestolen door hackers.

Door ANP - 12-10-2016, 11:04 (Update 12-10-2016, 11:43)

De Groot scande al eens eerder webwinkels. In november vorig jaar onderwierp hij in totaal 255.000 webwinkels wereldwijd aan zijn onderzoek. Toen bleek er bij 3501 sprake van online-skimming. In september was dit toegenomen tot 5925, een stijging van 69 procent.

Volgens De Groot is het heel eenvoudig voor webshops om dit soort problemen te voorkomen. Webshopeigenaars moeten gewoon regelmatig hun software upgraden, hoewel dat een kostbare aangelegenheid is.

Geen gevaar

De eigenaar van allesvoorcarnaval.nl, die voorkomt op de lijst van webwinkels waar wordt geskimd, laat in een reactie weten met de beheerder van de webshop contact te hebben opgenomen. De beheerder zou dit hebben gecheckt, maar tot de conclusie zijn gekomen dat het verhaal voor deze webwinkel niet klopt. ‘’Onze webshop loopt geen gevaar’’, aldus de eigenaar.

De eigenaar van babyboeket.nl, die eveneens op de lijst staat, geeft aan woensdagochtend hierover te hebben gehoord. ‘’Ik kan gewoon op mijn site en merk niets.’’ Wel geeft de eigenaar aan de kwestie te zullen onderzoeken.

Het traditionele skimmen, waarbij bankgegevens via betaalpassen in betaalterminals worden gekopieerd, komt in Nederland overigens nauwelijks meer voor sinds betaalterminals een beveiligde chip lezen in plaats van een magneetstrip.