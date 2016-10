Geheugenkaart voor gedupeerde Note 7-klanten

AMSTERDAM - Nederlandse consumenten die tevergeefs wachten op de Samsung Galaxy Note 7 ontvangen ter compensatie een geheugenkaart van 128GB. Dat meldde een woordvoerder van Samsung Nederland dinsdag nadat eerder op de dag in Zuid-Korea het besluit werd genomen om het apparaat van de markt te halen.

Door ANP - 11-10-2016, 13:58 (Update 11-10-2016, 13:58)

Kort na de lancering van de Note 7 doken in een aantal landen verhalen op van spontaan ontbrandende of exploderende exemplaren. Meerdere mensen raakten gewond. Uit veiligheidsoverweging is daarop de verkoop en de productie van het toestel gestaakt.

De zegsvrouw van Samsung kon niet zeggen hoeveel zogeheten pre-orders er in Nederland uitstonden en wat de precieze gevolgen voor Samsung verder zullen zijn.

Samsung-geheugenkaarten van 128GB zijn vanaf circa 40 euro per stuk te verkrijgen.