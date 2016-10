Facebook lanceert Workplace

MENLO PARK - Facebook heeft zijn Slack-concurrent Workplace gelanceerd. De dienst heette tijdens een betatest Facebook at Work. Workplace moet het voor bedrijven mogelijk maken om intern te communiceren.

Door ANP - 10-10-2016, 19:32 (Update 10-10-2016, 19:32)

Tijdens de test bleken groepen het goed te doen bij gebruikers. ''Meestal vervangt Workplace in een bedrijf zaken als interne e-mails, mailinglijsten en intranet die niemand gebruikt of die niet op mobiele apparaten werken'', zegt Julien Codorniou, het hoofd van Workplace bij Facebook, tegen Wired.

Workplace is gebouwd rondom de Newsfeed van Facebook, maar biedt ook livestreaming video, groepen, gebeurtenissen en chat-app Messenger. Alle data blijft van het bedrijf dat het gebruikt, benadrukt Facebook. Nu de dienst niet meer in de betafase is zijn er ook groepen mogelijk die uit werknemers van meer dan een bedrijf bestaan.

Voor de eerste duizend gebruikers betaalt een bedrijf 3 dollar per actieve gebruiker per maand. De volgende 9000 kosten 2 dollar per maand. Heeft een bedrijf meer dan 10.000 actieve gebruikers in een maand dan kosten de extra gebruikers 1 dollar per maand. De prijzen buiten de Verenigde Staten zijn nog niet bekendgemaakt.