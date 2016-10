Samsung stopt productie Note 7 tijdelijk

ANP Samsung stopt productie Note 7 tijdelijk

SEOUL - Samsung heeft de productie van de Galaxy Note 7 tijdelijk stilgelegd. Dat meldt het Koreaanse persbureau Yonhap maandag. Het besluit zou zijn genomen naar aanleiding van meerdere mediaberichten over vervangmodellen die in brand zijn gevlogen.

Door ANP - 10-10-2016, 4:42 (Update 10-10-2016, 4:42)

Het gaat om productie in een fabriek in Vietnam. Eerder deze maand riep Samsung al 2,5 miljoen stuks van over heel de wereld terug nadat er een aantal tijdens het opladen in brand waren gevlogen. Eigenaren mochten hun apparaat vervangen door een nieuw exemplaar, maar inmiddels zijn een aantal van deze smartphones in zowel de Verenigde Staten als Taiwan ook in brand gevlogen.

In de Verenigde Staten lieten zowel T-Mobile als zondag al weten te stoppen met het aanbieden van de vervangmodellen. In plaats daarvan mogen klanten hun Galaxy Note 7 voor een compleet andere smartphone inruilen.