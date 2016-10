Drie vervangende toestellen Samsung in vlam

ANP Drie vervangende toestellen Samsung in vlam

NICHOLASVILLE - Niet één maar drie vervangende toestellen van Samsung hebben vlam gevat. Naar nu blijkt is afgelopen dinsdag een toestel van Samsung ontbrand in Nicholasville, in de Amerikaanse staat Kentucky. De eigenaar van het toestel werd wakker in een kamer vol met rook. Dat meldt het lokale nieuwsbedrijf WKYT.

Door ANP - 9-10-2016, 18:23 (Update 9-10-2016, 18:23)

Donderdag vatte een vervangende Galaxy Note 7 vlam aan boord van een vliegtuig van Southwest Airlines. Vrijdag begon eenzelfde type toestel te smeulen in de handen van een 13-jarig meisje in Minnesota, meldde KSTP-TV. Met de onthulling van het incident in Kentucky zijn er drie vervangende Samsung-toestellen bekend die net als het origineel defecten vertonen.

Bij het eerdere defect met de batterij van de smartphone raakten wereldwijd meerdere mensen gewond. De vervanging van de eerdere versie van de toestellen leverde Samsung al flinke kosten en imagoschade op.